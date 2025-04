25 aprile, Valditara: la Resistenza è stata un fenomeno plurale

25 aprile 2025 a

"La resistenza e' stata un fenomeno plurale e pluralistico, ha coinvolto tante donne e tanti uomini che sono morti per la liberta' d'Italia. Oggi voglio ricordare anche quei partigiani azionisti, cattolici, liberali, socialisti, che spesso sono stati dimenticati in passato e hanno dato tuttavia un contributo fondamentale, combattendo per liberare l'Italia dal nazifascismo". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Voglio rendere onore alle forze armate italiane - aggiunge - che hanno scelto di lottare per la liberta' della nostra patria. Voglio ricordare un eroe, come Salvo d'Acquisto. Voglio ricordare la liberazione del porto di Trieste fatta dalla Guardia di Finanza, cosi' come i martiri di Cefalonia. Un pensiero va anche alle forze armate americane, canadesi, australiane, polacche che hanno offerto un contributo decisivo per ridare all'Italia liberta' e democrazia. E su quel loro sacrificio dobbiamo sempre riflettere per mantenere unito l'Occidente" conclude..