Roma, vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia di via Assarotti. "Vile attacco"

Stanotte la storica sede di via Assarotti a Monte Mario, a Roma, è stata vandalizzata e oltraggiata con alcune scritte, tra le quali "Fascio stai attento". "Un gesto già di per sé gravissimo, ma reso ancora più vile per la tempistica. Solo poche ore prima, infatti, abbiamo commemorato la strage di Primavalle e inaugurato il murale dedicato ai fratelli Virgilio e Stefano Mattei. Una cerimonia toccante in cui, nel ricordare le morti innocenti e le vittime della violenza politica, si è posto l'accento sulla necessità, oggi più che mai, di rispettare le diverse idee politiche e di confrontarsi democraticamente. Tutto ciò è stato vanificato dal vile attacco di questa notte". Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia: il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il consigliere comunale di Roma Capitale Stefano Erbaggi e il consigliere in XIV Municipio Stefano Oddo.

"Non è la prima volta che la sede di via Assarotti viene fatta oggetto di oltraggi e assalti. Era accaduto anche lo scorso anno, anche in quella circostanza in concomitanza con l'anniversario della strage di Primavalle. Evidentemente da qualcuno non è stata ancora compresa la lezione della Storia - aggiungono -. Auspichiamo che tutte le forze politiche, in particolar modo quelle di sinistra che governano la città, condannino questo gesto e prendano le distanze da chi ancora una volta mette odio e intolleranza prima del rispetto e della libertà", concludono gli esponenti di FdI.