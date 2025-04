Dazi, l'analisi di Claudio Descalzi: "Sono un ribilanciamento"

17 aprile 2025 a

Claudio Descalzi, ad Eni, parla di dazi durante la presentazione a Roma di “Moneta”, il settimanale economico in edicola con Il Tempo, Libero e Il Giornale. Rispondendo alle domande del direttore Tommaso Cerno, Descalzi ha spiegato che “in meno di una settimana si sono bruciati trenta trilioni di dollari. Prima c'è stata la guerra del petrolio, poi il Covid e due guerre. I dazi sono un ribilanciamento per inseguire la Cina che è il vero obiettivo e che, per decenni, ha utilizzato una politica di protezionismo. L'America deve riprendersi una posizione e lo sta facendo in modo molto aggressivo. È una strada dirompente"