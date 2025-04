Alessandro Basso, chi è il nuovo sindaco di centrodestra di Pordenone

15 aprile 2025 a

Il nuovo sindaco di Pordenone è Alessandro Basso, centrodestra, che vince con oltre il 50 per cento dei voti davanti aNicola Conficoni, sostenuto dal centrosinistra. Classe 1978, dirigente scolastico, Basso ha fatto esperienza nel sindacato, la Cisl, ma la passione per la politica "me l’ha accesa Alessandro Ciriani, quando mi ha coinvolto per ragionare di istruzione", dice il neo sindaco di Fratelli d'Italia al Corriere veneto. Basso siede nel consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dove è presidente della commissione Bilancio.

Già consigliere comunale a Pordenone, è laureato in Lettere all’Università di Udine ma la sua grande passione è la politica. "Non pensavo di correre, ma ora sono contento di guidare il centrodestra", dice il sindaco eleto sostenuto da Fdi, Forza Italia, Lega, Pordenone-Lista Ciriani, Pordenone cambia–Basso sindaco.

Basso è gay ("Non ho mai bisogno di fare coming out, non è che se sei gay devi fare una conferenza per dirlo", disse in una intervista a Libero) e, curiosità, convive con un altro uomo impegnato in politica, anche lui sindaco e di centrodestra.