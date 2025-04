Migranti in Albania con le fascette ai polsi, Piantedosi smonta i teroremi della sinistra

12 aprile 2025 a

La sinistra sbraita per il trasferimento dei migranti sulla nave Libra nei centri in Albania. Le immagini mostrano le operazioni di accompagnamento da parte delle forze dell'ordine in cui gli stranieri appaiono con i polsi fermati da fascette prima di essere portati a bordo di una camionetta della Guardia di Finanza. Apriti cielo. "Siamo davanti al centro di Gjadër dove pochi minuti dopo le 7 sono entrati i pullman con le 40 persone sbarcate oggi dalla nave 'Libra'. Eravamo al porto, abbiamo assistito allo sbarco, molte persone sono scese ammanettate con delle fascette, poi sono state portate nell'hotspot all'interno del porto per altre operazioni d'identificazione da parte della polizia albanese. Sono ancora in corso operazioni di polizia, e adesso non possiamo entrare. Domattina entreremo e parleremo con i trattenuti e con il personale, per capire cosa sta succedendo a Gjadër", ha detto in un video pubblicato sui suoi canali social, l'europarlamentare del Pd Cecilia Strada, che era davanti al centro d'accoglienza di Gjadër in Albania. "È ricominciato questo sadico gioco dell'oca sulla pelle dei migranti - ha detto invece il segretario di +Europa Riccardo Magi a margine dell'assemblea del partito in corso a Roma - che vengono presi da un centro in Italia e portati in Albania, senza che questo abbia alcun senso. Solo una enorme spesa, inutile da un punto di vista della possibilità di rimpatriali. A pagare sono i contribuenti e i cittadini italiani".

Piantedosi “A breve 40 stranieri irregolari trasferiti in Albania”

Polemiche pretestuose perché fanno leva su normali protocolli di sicurezza. "Mi stupisce lo stupore di chi si stupisce. Se degli irregolari clandestinamente presenti sul territorio nazionale in via di espulsione con precedenti penali vengono accompagnati in un centro di rimpatrio in manette dove è il problema? - ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini a margine dalla scuola di formazione politica della Lega - Cosa dovevano fare, mettergli l'uovo di Pasqua in mano? Va benissimo così".

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha chiarito: "Erano tutti e 40 persone oggetto di provvedimento di trattenimento in quanto, come prevede la legge, alla condizione di irregolarità amministrativa si aggiungeva una valutazione di pericolosità", ha detto in conferenza stampa al termine della riunione dei ministri dell'Interno del Med5 a Napoli. "Tra i motivi per cui si predispongono queste misure di contenimento c'è quello di proteggere la sicurezza anche degli operatori di polizia, che per quanto mi riguarda rimane sempre al primo posto", ha aggiunto Piantedosi ricordando che le persone trasportate "ci sono 5 casi di condanna per violenza sessuale, un caso di tentato omicidio, reati contro patrimonio, furti, resistenza a pubblico ufficiale".