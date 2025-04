25 aprile e Anpi, "la fascista la farei io": parla lo studente del caso di Varese

10 aprile 2025 a

Continuano a far discutere le parole di Ester Maria De Tomasi, la presidente dell'Anpi di Varese che, all'incontro programmato presso l'Istituto Carlo Volontè di Luino per gli 80 anni del 25 aprile, ha risposto a un'osservazione di uno studente minacciando di "prenderlo a sberle". In particolar modo, il ragazzo protagonista dei fatti, Samuel Balatri, ha ricordato che nella Resistenza c'erano anche partigiani che volevano instaurare una dittatura comunista. Apriti cielo. De Tomasi non si è trattenuta e ha avuto una reazione molto lontana dalla democrazia che lei stessa predica. A tornare sulla vicenda è il giovane, che in un video pubblicato su TikTok ha aggiunto dettagli rispetto a quanto emerso sui giornali e sul web.

"L'evento è partito subito con il presidente di Anpi Luino che ha condannato le forze dell'ordine, dicendo che noi gli studenti non siamo liberi di protestare e di dire la nostra, anche in maniera pacifica, perché ci sono le forze dell'ordine fasciste che con i manganelli impediscono che gli studenti possano protestare, una frase assolutamente da condannare": così ha esordito Balatri per mettere in fila i fatti.

Poi ha raccontato di aver espresso la sua visione della storia, "dicendo che sì c'erano i partigiani che combattevano per la libertà e la liberazione ma c'erano anche dei partigiani, quelli rossi, che volevano instaurare una dittatura comunista al posto di quella fascista, assoggettata alla Russia". A quel punto, ha continuato, è successo quanto si è visto nel video che ha fatto il giro della rete. Ma non solo. Stando al racconto dello studente, la presidente dell'Anpi, oltre alle parole choc ascoltate da tutti, si è spinta oltre: "si è alzata in piedi e ha detto: 'Caccerei fuori questo studente e la fascista la farei io'. Purtroppo questa parte non è stata registrata", ha aggiunto.