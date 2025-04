Ricerca, Bernini: pronto il piano per aumentare l'attrattività del sistema accademico

08 aprile 2025 a

a

a

Un piano per aumentare l'attrattività del sistema accademico e della ricerca italiano destinato a ricercatori ora all'estero. Lo ha presentato la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante gli Stati generali dell’università organizzati da Forza Italia. Il piano sarà strutturato in più fasi e sostenuto da un finanziamento continuo. Il primo intervento concreto è la pubblicazione nei prossimi giorni di un Avviso pubblico, finanziato con 50 milioni, per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori vincitori dei bandi ERC Starting Grants o ERC Consolidator Grants fuori dall'Italia (i programmi di ricerca finanziati dall'European Research Council, destinati a ricercatori di eccellenza di ogni età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell'Ue o nei Paesi associati. L'ERC Starting Grants è rivolto a ricercatori con 2-7 anni di esperienza post-dottorato e un curriculum promettente; il consolidator è pensato per ricercatori con 7-12 anni di esperienza post-dottorato che abbiano già dimostrato indipendenza e maturità scientifica).

Giuseppi punta a fare l'anti Meloni. Rivolta dei riformisti del Pd: "Così Elly sta sbagliando tutto"

Al bando potranno partecipare giovani ricercatori vincitori di uno di questi due schemi di finanziamento che abbiano concluso il proprio progetto in una Host Institution estera (università o centro di ricerca) e che attualmente svolgano attività di ricerca fuori dal nostro Paese. L'iniziativa mira ad attrarre ricercatori italiani e stranieri attualmente impegnati fuori dall'Italia, ma interessati a tornare o a trasferirsi per la prima volta nel nostro Paese. I progetti presentati potranno avere una durata massima di 36 mesi. Lo stanziamento di 50 milioni di euro, viene spiegato, si aggiunge ai 5 milioni recentemente destinati a progetti di cooperazione internazionale e ai 20,3 milioni per il supporto alla ricerca fondamentale nelle università e nei centri di ricerca sulla base del decreto FIRST firmato il mese scorso. Si tratta di un primo stanziamento, poiché è in corso un lavoro su diversi capitoli di bilancio per incrementare ulteriormente le risorse disponibili.