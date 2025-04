Dazi, la linea di Meloni in Cdm: “Tariffe all'importazione saranno in parte assorbite”

07 aprile 2025 a

Per la premier Giorgia Meloni "è importante non amplificare ulteriormente l'impatto reale che la decisione americana può avere". È questo quanto ha detto, secondo quanto svela l’Adnkronos, la presidente del Consiglio nel corso della riunione del Consiglio dei ministri, a proposito dei dazi. "È necessario", secondo la leader di Fratelli d’Italia, "considerare che un dazio alla frontiera del 20% difficilmente si traduce in un pari incremento di prezzo per i consumatori americani, poiché il valore finale è dato anche da una serie di intermediazioni tra l'importatore e il consumatore finale. Si pensi, ad esempio, all'importazione negli Stati Uniti di una bottiglia di vino che, da un passaggio all'altro, subisce un ricarico spesso superiore al 200%, perciò i dazi all'importazione con ogni probabilità saranno in parte assorbiti", ha osservato Meloni.