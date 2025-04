Dazi, Meloni vola a Washington: "Incontro con Trump". Il retroscena

06 aprile 2025 a

a

a

Un viaggio a Washington per Giorgia Meloni, una missione americana "che appare ormai certa" per discutere con il presidente Donald Trump sulla questione dei dazi commerciali imposti a mezzo mondo dagli Usa. Ne scrive il Corriere della sera che spiega che il viaggio della premier, ancora non ufficiale, dovrebbe svolgersi intorno al 16 aprile, data che sarebbe stata fissata per l'incontro con Trump. Tempistica che non arriva a caso, siamo infatti alla vigilia del viaggio che il vicepresidente americano J. D. Vance farà in Italia.

Gli anti-Donald e il comunismo cinese

Nel retroscena viene sottolineata anche la distanza tra la posizione del governo italiano e quella della Francia sulle reazioni ai dazi che l'Unione europea dovrebbe adottare. Il Financial Times recentemente ha ospitato le critiche di vari ambasciatori europei all’Italia, che a detta loro potrebbe bloccare l’adozione dello Strumento di coercizione da parte della Commissione europea contro gli Stati Uniti, una mossa di contrattacco commerciale e giuridica. Fonti del governo al Corriere rispondono invece che in realtà si tratta solo di uno "spin dell’ambasciatore francese", che "la Commissione ha già fatto sapere che non vede di buon occhio lo Strumento", che "anche i tedeschi hanno dei dubbi" e che, infine, "gli unici che vogliono una risposta dura e senza sfumature al momento sono proprio i francesi". In questo contesto, arriverà l'incontro tra Meloni e Trump.