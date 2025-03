Meloni fa impazzire il Pd: "Schlein vuole un'Europa hippie e senza difesa"

29 marzo 2025 a

"Quando eravamo all’opposizione abbiamo sostenuto" con forza l’appoggio all’Ucraina "perché siamo convinti che è la cosa giusta", ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo al congresso di Azione, "e siamo ancora convinti che sia interesse nazionale difendere il diritto internazionale impedire che il diritto del più forte finisca per prevalere sulla forza del diritto".La premier ha ribadito: "Chi crede davvero in qualcosa non ribalta le sue posizioni per il fatto che si trova al governo o all’opposizione come chi fa chi, quando era al governo sottoscrive l’impegno del 2% per le spese della difesa nella Nato e all’opposizione scende in piazza per manifestare contro chi cerca di mantenere quell’impegno sottoscritto dall’Italia", ha aggiunto Meloni.

Video su questo argomento Meloni al congresso di Azione: "Sui dazi Usa agire con equilibrio"

Poi la stoccata all'opposizione: "Sento leader in Italia che invocano la rottura con gli Stati Uniti, Elly Schlein dice che non possono essere nostri alleati. E ci sono altri leader che al contempo sostengono la linea che l’Europa non debba spendere risorse per la propria sicurezza. Non capisco: la proposta è rompere ogni forma di alleanza con gli Usa ma chiedere loro di difendere e occuparsi della nostra sicurezza lo stesso o la proposta è che l’Europa diventi una grande comunità hippie demilitarizzata che spera nella buona fede delle altre potenze straniere? Delle due, l’una, altrimenti dobbiamo ragionare in maniera seria". L'immagine della "comunità hippie" coglie nel segno, vista la reazione di tante voci del Pd mentre il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, parla di provocazione da non raccogliere.