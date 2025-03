Elly Schlein, dove porta in ritiro il Pd: "Antifascismo e Resistenza"

28 marzo 2025 a

a

a

Tutti in ritiro. La segretaria del Pd Elly Schlein porta i deputati dem in trasferta a Reggio Emilia, giovedì 3 e venerdì 4 aprile, per una due giorni di politica. Memore delle polemiche dello scorso anno, quando i deputati Pd si ritrovarono nell’esclusivo Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio - tra l'altro scelto da Silvio Berlusconi per la prima edizione della scuola politica di Forza Italia - Schlein ha scelto Casa Cervi, il museo ricavato dalla casa colonica dei sette fratelli Cervi, martiri dell’antifascismo e simboli della resistenza.

Chi ha silurato davvero Prodi. La pista della talpa porta al Nazareno

La scaletta degli interventi è ancora in via di definizione, ma si sa già che il seminario si strutturerà su due giorni e quattro focus. I deputati dovrebbero arrivare a Gattatico, vicino Reggio Emilia, intorno alle 17 del 3 aprile per rendere omaggio ai fratelli Cervi e a quanti hanno dato la vita per la patria. Il secondo giorno, l’inizio dei lavori è previsto al mattino e si dovrebbero svolgere come una vera e propria assemblea di gruppo della Camera, con un focus dedicato agli impegni parlamentari da qui alla pausa estiva. Nella seconda parte della giornata ci si occuperà, invece, dei temi internazionali, a cominciare dal’Ucraina, per continuare con i dazi Usa e la costruzione della difesa europea, con in primo piano il ReArm di Von der Leyen.

Muoia Prodi con tutti gli Antischléin

Gli organizzatori stanno lavorando in queste ore all’elenco degli ospiti esterni al mondo della politica. Si valuta, ad esempio, il nome di personalità legate al mondo delle relazioni internazionali e della diplomazia. Il tutto a porte chiuse. Questo anche per venire incontro alle richieste di chi vuole un confronto franco e libero da condizionamenti esterni. In ’chiaro' ci saranno probabilmente le conclusioni della segretaria Elly Schlein.

Sondaggio, dove vola Meloni. A picco la fiducia degli italiani nell'Ue

Il Museo Cervi si trova fra Gattatico e Campegine, "ed è ambientato nella casa colonica dove la famiglia Cervi arriva nel 1934. Contadini mezzadri, i Cervi compiono all’inizio degli anni ’30 scelte che si riveleranno fondamentali sia in ambito produttivo sia nel consolidamento di un deciso orientamento antifascista", si legge nel sito di Casa Cervi. I sette fratelli vennero fucilati insieme a Quarto Camurri per rappresaglia nel dicembre del 1943 e oggi la loro casa è diventata il "Museo per la storia dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della Resistenza nelle campagne".