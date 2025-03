Mara Carfagna nuovo segretario Noi Moderati: "Valore aggiunto nel centrodestra"

27 marzo 2025 a

«Ringrazio Maurizio Lupi e ringrazio il coordinatore del partito, Saverio Romano, per la fiducia accordatami conferendomi l’incarico di Segretario di Noi Moderati. Un ruolo che mi onora e che svolgerò con il massimo impegno e con la massima determinazione». Lo ha detto Mara Carfagna in una conferenza stampa in cui è stata annunciata la composizione del nuovo ufficio di presidenza di Noi Moderati, con la sua nomina a segretario del partito.

Gelmini: "Il posto dei cattolici liberali è soltanto nel centrodestra"

«Stiamo facendo un grande lavoro, anche sui territori, come dimostra il successo della campagna di tesseramento. Oggi possiamo dire di essere un partito vero e proprio, non un’alleanza di movimenti politici legati da una visione comune. Diventiamo oggi un movimento politico unitario, coeso, solido e con grandi ambizioni. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare un valore aggiunto del centrodestra italiano e lo perseguiremo con tutta la determinazione di cui siamo capaci. Ci siamo messi in cammino verso nuovi obiettivi, con l’approccio moderato e con la capacità di dialogo che da sempre sono elementi fondanti del nostro dna ma anche con quella determinazione, con quella tenacia e con quel coraggio - ha concluso - che richiedono questi complessi tempi nuovi».