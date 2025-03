Governo Meloni quinto per durata, la premier: "Avanti con determinazione"

27 marzo 2025 a

a

a

Oggi il governo Meloni "entra nella lista dei primi 5 governi più duraturi della storia della repubblica italiana". Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social. "In 79 anni di storia repubblicana- ha sottolineato - l’Italia ha avuto ben 68 governi. Noi oggi siamo al quinto posto per durata. Significa che abbiamo risalito 63 posizioni in circa 127 settimane di governo". Un risultato, questo, che la presidente del Consiglio ha voluto condividere con gli utenti, certo, ma anche con chi dal primo giorno ha supportato il suo esecutivo "innanzitutto per ringraziare i tanti cittadini che continuano a sostenerci e che ci danno forza per andare avanti con determinazione".

Scaraffia: «Paternalismo irritante di Prodi. Ma le compagne non s'indignano»

Dopo 2 anni e mezzo, ha fatto notare Meloni, "abbiamo ancora il consenso della maggioranza dei cittadini, cosa non scontata, e la maggioranza è ancora coesa, cosa forse ancora meno scontata". La stabilità, ha rimarcato la premier, "è fondamentale per dare alla nazione una visione, un’autorevolezza, una centralità internazionale, una politica che costruisca per il futuro invece che limitarsi ad accaparrare consenso facile nel presente. Ecco perché la riforma del premierato che intanto procede in Parlamento, è una riforma che io considero fondamentale per l’Italia, perché fa due cose essenziali".

Prodi prima nega, poi "gesto d'affetto". E le falangi del Pd fanno quadrato

In primis, il premierato "restituisce ai cittadini il pieno potere di scegliere da chi vogliano essere governati" e poi "garantisce che chi viene scelto abbia il tempo necessario per realizzare il mandato che ha ricevuto". "Così - ha ripreso la presidente del Consiglio - sarà finalmente possibile dare continuità alle strategie di lungo periodo e costruire un’Italia più forte, più autorevole più competitiva. Non è una riforma che stiamo facendo per questo governo, è una riforma che stiamo facendo per i governi che verranno, perché un’Italia più solida ha bisogno di istituzioni stabili e di governi che possano lavorare con il tempo e la forza necessaria per dare risposte concrete alla nazione".