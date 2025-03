Ventotene, Prodi sbotta con la giornalista. "Mai visto": il retroscena di Porro

22 marzo 2025 a

Romano Prodi "ha toccato la giornalista". Così Nicola Porro, ospite in collegamento a "4 di sera Weekend", ha anticipato che lunedì, nella puntata di "Quarta Repubblica", mostrerà un video inedito del botta e risposta tra l'ex presidente del Consiglio e l'inviata del suo programma. Nel filmato, ha spiegato, "si vede Prodi che tira una ciocca di capelli lunghi, biondi. Per carità, non si va in ospedale per una cosa di questo tipo, ma la giornalista e gli operatori erano scioccati". Non si è trattato certo "di un gesto violento", ma, considerando che si tratta della reazione di un ex premier, "mettere le mani addosso a una giornalista è una cosa mai vista. Io non ho mai visto un politico che si permetta di toccare una giornalista o un giornalista", ha aggiunto il conduttore del programma di Rete 4 del lunedì.

Il riferimento è a quanto accaduto oggi alla rassegna "Libri Come" all'Auditorium Parco della Musica. Alla domanda su una frase del Manifesto di Ventotene riguardante la proprietà privata, l'ex leader del Partito Democratico ha replicato: "Ma che cavolo mi chiede? Ho mai detto una roba del genere in vita mia? Era il 1941, c'era gente messa in prigione dai fascisti. Cosa pensavano, secondo lei, all'articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?". Quando l'intervistatrice di "Quarta Repubblica" ha ribadito di averlo chiesto solo perché il passaggio era stato citato, Prodi ha rincarato la dose: "Allora le cito un verso di Maometto e le chiedo cosa ne pensa lei. Questo è fare politica in modo volgare, scusi", ha tuonato.