Inceneritore, Marino contro Gualtieri: "Inaccettabile un impianto di 600mila tonnellate l'anno"

Il progetto dell’inceneritore è "inaccettabile" e incompatibile con i limiti di neutralità nelle emissioni di Co2 da raggiungere nel 2050. Dunque, nella prospettiva del medico, è "meglio prevenire che curare": così si è espresso oggi l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino, al Parlamento europeo per consegnare firme contro l’iniziativa. "È evidente che ciò che accadendo potrebbe portare a una nuova infrazione come quella che trovai io a Roma nel 2013 a causa della discarica più grande d’Europa", ha detto Marino ai giornalisti. "Se si procede come vorrebbe il sindaco Gualtieri nella realizzazione di un impianto sovrastimato di 600mila tonnellate l’anno, si arriverà nel 2050 che si dovrà ancora per obblighi contrattuali conferire centinaia di migliaia di tonnellate a questo inceneritore, dunque superando di altri 12 anni i limiti di neutralità rispetto alle emissioni di Co2", ha continuato l'ex sindaco di Roma. Fonte video TotalEU.