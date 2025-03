Giornata vittime della mafia, Valditara ricorda Falcone: "Essenza della legalità"

21 marzo 2025 a

In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ribadito l’importanza di affermare la legalità e di contrastare le organizzazioni criminali attraverso un intervento pubblicato sui social network. "Nella Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie ricordiamo quanti hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata. È fondamentale trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, affinché gli eventi che hanno segnato la nostra storia recente non vengano dimenticati. La scuola svolge un ruolo centrale in questo processo e, attraverso le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, abbiamo ribadito l’importanza di promuovere la legalità, contrastando le mafie e diffondendo la cultura del rispetto", si legge nel post sul profilo X ufficiale del ministro.

"Ricordiamo le parole di Giovanni Falcone, magistrato che con il suo esempio e il suo sacrifico ha inferto i primi colpi durissimi alla criminalità organizzata: 'La mafia è un fenomeno storico e così come ha avuto un inizio avrà una fine'. Il nostro compito è dunque quello di avvicinare questo traguardo con il nostro agire quotidiano, poiché prima ancora della sua violenza criminale, occorre estirpare alla radice la sottocultura della prevaricazione, della violenza, della malafede, dell’omertà, dell’antistato, per affermare con coraggio quei principi di onestà, rispetto, buona fede, libertà che rappresentano l’essenza della legalità e per cui in molti hanno sacrificato la vita. Una sfida di civiltà a cui ognuno è chiamato a dare il proprio contributo, a partire dalla scuola", ha aggiunto Valditara.