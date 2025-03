MIM e ASPERA, firmato oggi il Protocollo d'Intesa: eventi formativi sul rispetto

20 marzo 2025 a

a

a

È stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e l’Associazione per l’Educazione al Rispetto Altrui (ASPERA). L’accordo mira a promuovere azioni educative e formative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per sensibilizzare sulle tematiche del rispetto reciproco, della prevenzione della violenza e della promozione di relazioni interpersonali basate sul dialogo e sulla non discriminazione. L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno della Senatrice Tilde Minasi, ha visto la firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, e della Presidente di Aspera e dell’Unione Nazionale Vittime, Dott.ssa Paola Radaelli.

«Questa collaborazione segna un passo fondamentale nella costruzione di una cultura del rispetto all’interno delle scuole», ha dichiarato la Presidente Paola Radaelli. «Grazie a questo protocollo, vogliamo fornire agli studenti strumenti concreti per prevenire la violenza e sviluppare capacità relazionali sane. Ringrazio il Ministro Valditara per aver creduto in questa iniziativa e la Senatrice Minasi per il suo determinante supporto nel portare avanti questo importante progetto», ha aggiunto. Anche la Vicepresidente di Aspera, Carolina Pellegrini, ha sottolineato l’importanza di questa intesa: «Educare al rispetto significa costruire basi solide per una società più inclusiva e consapevole. Il protocollo che abbiamo siglato oggi rappresenta un’opportunità concreta per diffondere valori fondamentali tra le nuove generazioni, fornendo loro strumenti per riconoscere e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione».

A evidenziare il valore istituzionale dell’iniziativa è intervenuta anche la Senatrice Tilde Minasi, che ha dichiarato: «L’educazione alla legalità e al rispetto reciproco è un pilastro per il futuro del nostro Paese. Questo protocollo rafforza il ruolo della scuola come luogo di crescita e formazione, in cui i giovani possano sviluppare consapevolezza e responsabilità nelle proprie relazioni». In una dichiarazione congiunta, la Presidente di Aspera e dell’Unione Nazionale Vittime, Paola Radaelli, e la Vicepresidente Carolina Pellegrini hanno espresso il loro ringraziamento al Ministro dell’Istruzione e del Merito per il suo sostegno all’iniziativa: «Ringraziamo il Ministro Valditara per aver condiviso la nostra visione e per aver reso possibile la firma di questo protocollo. Il suo impegno nel promuovere un’educazione basata sui valori del rispetto e della prevenzione della violenza è un segnale concreto dell’attenzione delle istituzioni verso il futuro delle nuove generazioni. Solo attraverso la collaborazione tra scuola, famiglie e società civile possiamo costruire un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti gli studenti».

Il Protocollo d’Intesa prevede la realizzazione di workshop, eventi formativi e attività di sensibilizzazione in collaborazione con esperti del settore, per coinvolgere non solo gli studenti, ma anche famiglie e docenti, nell’ottica di un’azione educativa condivisa e strutturata. L’accordo avrà una durata triennale e si pone come obiettivo principale la creazione di un ambiente scolastico sempre più inclusivo e consapevole, in cui il rispetto e la prevenzione della violenza diventino valori fondanti della crescita delle nuove generazioni.