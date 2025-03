Aldo Rosati 20 marzo 2025 a

La sinistra che si straccia le vesti per Ventotene, se non altro, dimentica la storia oltre che le proprie origini. Per verificarlo basta chiedere a ChatGPT cosa ne pensasse Palmiro Togliatti del manifesto di Ventotene. “Palmiro Togliatti non ebbe mai parole di apprezzamento per il Manifesto di Ventotene né per Ernesto Rossi. Al contrario, il leader comunista era profondamente critico nei confronti dell’idea di un’Europa federale, considerandola un progetto astratto e, soprattutto, ostile agli interessi della classe operaia e della rivoluzione socialista”.

E prosegue: “il segretario del Pci seguendo la linea imposta da Mosca, vedeva con sospetto qualsiasi prospettiva che andasse oltre la lotta di classe in senso marxista-leninista e che potesse mettere in discussione il ruolo centrale degli Stati nazionali sotto l’egida sovietica. Per lui, il Manifesto di Ventotene, con il suo richiamo a un’Europa libera dalle sovranità nazionali e con una democrazia sovranazionale, era una costruzione borghese e liberale, distante dalle rivendicazioni proletarie”. Insomma se non è appropriazione indebita questa.

Quanto ad uno dei suoi estensori, Ernesto Rossi, l’IA non ha dubbi: “era un liberale di sinistra e un convinto anticomunista, Togliatti lo considerava un avversario politico. Rossi, infatti, criticava sia il fascismo sia il comunismo sovietico con uguale determinazione, ritenendo entrambi espressioni di regimi autoritari. Questo lo rendeva inviso al leader del PCI, che lo liquidava come un intellettuale borghese privo di reale comprensione delle dinamiche di classe”. La sintesi finale è che né il Manifesto né Rossi potevano avere il favore di Togliatti, il quale restava fedele alla linea sovietica e considerava ogni progetto di unificazione europea una forma di “imperialismo democratico” utile solo agli interessi occidentali e capitalistici.