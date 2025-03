Francesco: il nuovo bollettino: "Niente maschera d'ossigeno". Come sta Bergoglio

18 marzo 2025 a

Papa Francesco durante la notte scorsa «non ha dovuto fare uso della ventilazione meccanica non invasiva», ossia la maschera per l’ossigeno, che gli copre naso e bocca, ma i naselli, l’ossigeno ad alti flussi.

Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede che ha precisato che occorre ancora «prudenza perché non vuol dire che non ne farà uso nei giorni prossimi», serve infatti «una progressiva riduzione non uno stacco definitivo». Anche di giorno il Pontefice sta riducendo l’uso della ventilazione meccanica non invasiva