Difesa, Salini (FI): "Non si può immaginare una difesa comune senza un esercito europeo"

13 marzo 2025

"Non si può immaginare una difesa comune se non esiste un esercito europeo”. Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini a margine dei voti in plenaria a Strasburgo sul piano del riarmo dell’Unione Europea.

video total Ue