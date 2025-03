Ue, mezzo Pd si ribella a Elly Schlein: il voto sul riarmo spacca il partito

Sullo stesso argomento: Il Parlamento europeo approva Rearm Europe: chi vota a favore

Il capolavoro di Elly Schlein, che alla plenaria del Parlamento Europeo sulla difesa, perde mezzo partito, e si avvicina a diventare minoranza. La conta finale sul libro bianco, che contiene passaggi sul piano ReArmEu, finisce ad 11 eurodeputati che seguono l’indicazione di Elly Schlein e si astengono (Lucia Annunziata, Brando Benifei, Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Dario Nardella, Matteo Ricci, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan e il capodelegazione Nicola Zingaretti) e 10 dell’area riformista che votano a favore, come proposto da S&D (Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Giorgio Gori, Elisabetta Gualmini, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Irene Tinagli, Raffaele Topo).

Una doppia frattura per la segretaria dem, che crea un fossato con la minoranza e si distingue dalla famiglia europea di riferimento, quella dei socialisti e democratici. Elly Schlein era partita con intenzioni ancóra bellicose, i fedelissimi Camilla Laureti ed Alessandro Zan nella prima assemblea della delegazione italiana lunedì, avevano proposto il voto contrario, per rimanere incollati alla linea di Giuseppe Conte e di Avs, che oggi alla plenaria infatti hanno scelto il No.

La mediazione del capo delegazione Nicola Zingaretti ha portato a più miti consigli (si fa per dire) Elly Schlein, che è riuscita ad evitare sul finale almeno l’ulteriore divisione degli indipendenti (candidati però dal Nazareno) Cecilia Strada e Marco Tarquinio, intenzionato a seguire il M5S. La segretaria dem si accontenta di perdere mezzo partito, in effetti un risultato rilevante!