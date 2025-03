Giuseppe Conte contro il piano di von der Leyen: "Non vogliamo l'Europa delle armi"

11 marzo 2025

"Non vogliamo l'Europa delle armi, l'Ue fallisce". Lo ha scandito il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in visita al Parlamento europeo di Strasburgo per contestare il piano per la Difesa proposto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che mira a mobilitare 800 miliardi di euro in investimenti fino al 2030. Concetto, questo, che l'ex premier ha ribadito anche nel corso della puntata del programma di La7 "L'aria che tira". "Tutte le strategie dell’Unione europea sono state fallimentari. Adesso non ci sediamo neanche al negoziato di pace, mentre avremmo dovuto batterci per sedersi a quel negoziato di pace e non lasciare solo Trump a tutelare l’Ucraina", ha dichiarato. Fonte video: TotalEU.