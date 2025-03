Calenda "infame": la scritta choc davanti alla scuola del figlio. Come reagisce

09 marzo 2025 a

Una scritta fatta con una bomboletta nera davanti alla scuola del figlio del leader di Azione, Carlo Calenda, e che recita "Calenda infame" è apparsa nella notte a opera di ignoti. A denunciarlo sui social network è lo stesso Calenda, che spiega: "Questa scritta è comparsa davanti all’ingresso della scuola di mio figlio. Vorrei segnalare all’infame vigliacco che l’ha fatta che io lavoro a corso Vittorio Emanuele II, 21. Vado in ufficio a piedi e non ho la scorta. Può serenamente venire a dirmi in faccia ciò che pensa".

Messaggi di solidarietà al leader di Azione sono arrivati dagli esponenti del suo partino e non solo. "Desidero esprimere, a nome della comunità romana di Azione, la solidarietà al segretario Carlo Calenda per il gesto vile, fatto peraltro davanti alla scuola del figlio. Non fermeranno certo l’impegno per un’Europa libera e forte, anzi gli sforzi saranno raddoppiati", ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.

"Colpire un leader politico cercando di intimidirlo addirittura nei pressi della scuola di suo figlio è un atto vile e inaccettabile. A Carlo Calenda e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà umana e politica. So che Carlo non si lascerà intimidire, e con lui non si fermerà il nostro impegno", ha scritto sui social Elena Bonetti, vicepresidente di Azione. "L’idiozia di questo gesto è incommentabile. Vergognatevi. Massima solidarietà a Carlo Calenda e a suo figlio": è invece la reazione del capogruppo M5S Stefano Patuanelli.