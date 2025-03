8 marzo, il messaggio di Meloni: "Le donne il cuore pulsante della società"

Sullo stesso argomento: Il Tempo delle Donne, un inno al femminile contro tutti i conformismi

Con una foto che la ritrae sorridente e usando parole di peso, mirate a ribadire l'impegno del governo nel supporto alle donne nella società, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio breve ma denso di significato per la ricorrenza dell'8 Marzo. "Coraggiose, instancabili, determinate: le donne sono il cuore pulsante della nostra società. Ogni giorno, con forza, talento e dedizione, costruiscono, innovano e ispirano. Come Governo, il nostro impegno è garantire a ogni donna le opportunità per essere protagonista in ogni settore, senza ostacoli", ha scritto sul suo profilo X. "Continueremo a lavorare per creare le opportunità che permettano a ogni donna di esprimere il proprio potenziale al massimo, senza limiti e senza barriere", ha quindi aggiunto.

"Le donne sono veicolo di particolare efficacia per l’integrazione e la pace. Voglio rivolgere un pensiero di solidarietà alle donne che, in ogni parte del mondo, sono perseguitate, imprigionate, sottoposte a inaudite violenze. Alle madri costrette a piangere i propri figli caduti in guerra. Alle donne che lottano per vedersi riconosciuti i più elementari diritti, dalla salute, alla libertà, all’istruzione", ha dichiarato invece il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Facciamo nostro il loro dolore, ascoltiamo la loro voce. Il mondo sarà migliore con forte protagonismo della saggezza e dell’equilibrio delle donne", ha concluso il Capo dello Stato.