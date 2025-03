ReArm Europe, picconata di Giorgetti a von der Leyen: “No a piani frettolosi e senza logica”

05 marzo 2025 a

La difesa e la sicurezza dell’Europa «implica un programma, per quanto possibile, meditato e ragionato di investimenti in infrastrutture militari che abbiano un senso. Oggi scopriamo che dobbiamo riarmarci perché c’è la minaccia di Vladimir Putin. Io penso, a proposito del piano di Ursula von der Leyen, che bisogna distinguere due cose, gli aiuti all’Ucraina se gli Usa non lo fanno più, e un piano di investimenti militari che abbia un senso e non fatto in fretta e furia senza una logica». Sono queste le parole usate dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno del dipartimento economia della Lega. «In questo momento bisogna mantenere il sangue freddo, ragionare, giustamente prendersi i nostri impegni», sottolinea il ministro. «La fase della costruzione della sicurezza è un problema serio e che richiede investimenti mirati e seri. Per comprare un drone o un missile supersonico, un tank, non si va al supermercato, servono investimenti pluriennali», ha rimarcato l’esponente del governo Meloni.