Stop auto a benzina, Vannacci: “FI era a favore”. Ma Tajani lo smentisce. Post rimosso

04 marzo 2025 a

a

a

Un post pubblicato e poi rimosso. Sul suo profilo Instagram ufficiale, l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci ha messo a confronto quelle che, secondo lui, sarebbero le diverse posizioni sposate nel tempo da Forza Italia in merito allo stop alle automobili a benzina. Il generale ha scritto che il partito fondato da Silvio Berlusconi, l'8 giugno 2022, si sarebbe detto a favore dello stop a partire dal 2035 e che, invece, il 2 marzo 2025, si è dichiarato a favore della revoca del blocco. Uno spostamento di idee, questo, che però non è stato confermato dal leader della forza politica in questione. Antonio Tajani, al contrario, ha smentito quanto sostenuto da Vannacci.

Da Vannacci "la verità al contrario", si legge in calce al riproposto post del generale, (che è stato presto rimosso dall'eurodeputato della Lega). "Non abbiamo mai votato a favore dello stop delle auto a benzina. Vannacci mente sapendo di mentire. Ignoranza o malafede?", scrivono sul profilo X di Forza Italia. E ancora: "Ma con Forza Italia casca male: noi, a differenza sua, siamo sempre stati coerenti nella difesa delle imprese. Il fatto che abbia eliminato il post ci dà ragione". A confermare il fatto che Forza Italia abbia "sempre votato contro lo stop per le auto benzina e diesel", FI ha pubblicato anche i documenti che lo attestano.