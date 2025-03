Social e politici, quali sono i leader che piacciono di più

03 marzo 2025 a

Politici e social: Giorgia Meloni resta la leader indiscussa anche online. A occuparsene è l’analisi mensile di "Leader Trend" che prende in considerazione le interazioni digitali nel periodo di riferimento che va dal 1 febbraio al 28 febbraio 2025. E, come successo nel mese precedente (gennaio 2025), la leader che guida la classifica è sempre la presidente di Fratelli d'Italia. "C’è, come nel mese precedente, una crescita consistente di follower degli account di Giorgia Meloni - si legge nel report di Leader trend - che, complessivamente, riesce a incrementare i seguaci di 23mila unità, sommando ovviamente gli incrementi di TikTok, Instagram, Facebook e X".

Ma non c'è solo Giorgia Meloni a registrare incrementi consistenti nel seguito social. "Nel censimento degli incrementi percentuali sono ottime le performance di Antonio Tajani (Instagram e TikToK) e di Carlo Calenda (ancora su Instagram e TikTok). Chi, invece, continua a fare molta fatica è la segretaria dem, Elly Schlein. "Gli account di Elly Schlein - spiega Leader trend - continuano a mostrare un'evidente difficoltà nel catturare l’attenzione dei follower".