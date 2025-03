Messina, i "no ponte" feriscono un agente. Salvini: "Non ci faremo intimidire"

01 marzo 2025 a

Pomeriggio di tensione a Messina. Nel corso di una manifestazione "No Ponte", organizzata dal comitato che si oppone alla costruzione del Ponte sullo Stretto, si sono registrati dei contatti tra gli antagonisti e la polizia in assetto antisommossa, che aveva raggiunto i luoghi della protesta per cercare di ripristinare ordine. "Tensioni che non hanno nulla a che vedere con il legittimo diritto di manifestare", ha detto il sindaco Federico Basile, che poi ha dato la notizia del ferimento di un agente di polizia. "Esprimiamo la nostra solidarietà alle forze dell’ordine e, in particolare, all’agente rimasto ferito. L’amministrazione comunale gli è vicina - aggiunge - e gli augura una pronta guarigione", ha aggiunto.

"Rispettiamo tutte le posizioni e la libertà di espressione ma condanniamo fermamente chi strumentalizza le manifestazioni per portare avanti atti di violenza e vandalismo", ha ribadito il primo cittadino di Messina. Parole più nette sono state invece affidate dal leader della Lega Matteo Salvini a X. Riproponendo un video che riprende alcune delle scene clou del pomeriggio, il vicepremer ha scritto: "Vergogna! Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine (tra cui un poliziotto finito in ospedale), che oggi a Messina sono stati aggrediti da violenti scesi in piazza per dire no al Ponte sullo Stretto. Chi non ha argomenti, sceglie la violenza. Noi abbiamo scelto di rilanciare l’Italia, modernizzandola da Nord a Sud, e non ci faremo intimidire da vandali che attaccano i poliziotti e imbrattano le città".