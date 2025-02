Delmastro, guerra aperta dell'Anm al governo: “Sconcertante attacco ai giudici”

21 febbraio 2025 a

È guerra aperta tra l’Anm e il governo dopo la condanna per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. “Sono sconcertata per la sentenza di condanna del Sottosegretario Andrea Delmastro, per il quale il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l’archiviazione e successivamente l’assoluzione. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il Sottosegretario Delmastro rimane al suo posto”, la reazione social della premier Giorgia Meloni, seguita poi da quella del ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Sono disorientato ed addolorato per una condanna che colpisce uno dei collaboratori più cari e capaci. Confido in una sua radicale riforma in sede di impugnazione e rinnovo all'amico Andrea Delmastro la più totale ed incondizionato fiducia. Continueremo a lavorare insieme per le indispensabili ed urgenti riforme della Giustizia”.

Condannato Delmastro anche se per i pm è innocente: riparte l'assalto al governo

All’indomani della condanna ad 8 mesi e delle reazioni del governo è arrivata la replica della giunta dell’Anm: “Siamo sconcertati nel constatare che ancora una volta il potere esecutivo attacca un giudice per delegittimare una sentenza. Siamo disorientati nel constatare che il ministro della Giustizia auspica la riforma di una sentenza di cui non esiste altro che il dispositivo. Sono dichiarazioni gravi, non consone alle funzioni esercitate, in aperta violazione del principio di separazione dei poteri, che minano la fiducia nelle istituzioni democratiche”. Se in un primo momento, con l’elezione di Cesare Parodi alla guida dell’Anm, si era pensato a prove di dialogo tra governo e toghe, tutto è precipitato rapidamente. E lo scontro alza di nuovo la tensione ai massimi livelli.