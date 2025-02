Codice della strada, gli incidenti calano del 6%: qual è la prima causa del ritiro della patente

15 febbraio 2025 a

a

a

I numeri parlano chiaro. L'incidentalità stradale, nell'arco di tempo che va dal 14 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025, è calata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Secondo i dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, gli incidenti complessivi sono stati 10.762, con una diminuzione del 6% rispetto ai 11.444 dello scorso anno", si apprende da una nota del Mit con dati forniti dal Viminale. "Il bilancio, a due mesi dall’entrata in vigore del decreto sicurezza stradale e nuove regole per il codice della strada - sottolinea la nota -, è ancora una volta decisamente positivo e conferma un trend soddisfacente. Significativo il calo degli incidenti mortali (-22,1%), passati da 208 a 162, con un numero di vittime sceso a 172, rispetto ai 227 dell’anno precedente (-24,2%, 55 vittime in meno). Anche gli incidenti con lesioni si riducono, passando da 4.315 a 3.893 (-9,8%), così come i feriti, diminuiti di 752 unità, da 6.470 a 5.718 (-11,6%)".

Regionali in Toscana, la candidata presidente della Lega è Elena Meini

"Parallelamente - prosegue la nota -, le attività di controllo stradale da parte delle forze dell’ordine sono state intense: 621.938 pattuglie impiegate; 249.589 violazioni contestate, di cui 35.223 per eccesso di velocità, 14.780 per mancato uso delle cinture e 6.058 per uso del cellulare alla guida; 137.467 conducenti sottoposti a controllo con etilometri e precursori, con 2.265 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 309 per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Complessivamente sono stati 379.358 i punti patente decurtati, mentre sono state ritirate 11.558 patenti di cui 6.058 (la maggior parte) per uso del cellulare alla guida". Il ministro e vicepremier Matteo Salvini esprime "soddisfazione": "Conto che i dati possano ulteriormente migliorare: anche una sola vita salvata rispetto al passato è un grande successo", sottolinea.