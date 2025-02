Giorno del Ricordo, il messaggio di Meloni sulle Foibe: “Pagina dolorosa per troppo tempo dimenticata”

10 febbraio 2025 a

Nel Giorno del Ricordo, la premier Giorgia Meloni ha commemorato le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con un messaggio pubblicato sui propri profili social. “Nel Giorno del Ricordo - ha scritto la presidente del Consiglio - rendiamo omaggio alle vittime delle foibe e a tutti coloro che subirono la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata, una pagina dolorosa della nostra storia per troppo tempo dimenticata. Ricordare - sottolinea la leader di Fratelli d’Italia - è un dovere di verità e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni. L’Italia non dimentica”.

Il Pd liquida il Ricordo a una “ricorrenza”. Da Schlein e Conte silenzio sullo sfregio a Basovizza

Negli scorsi giorni Meloni si era espressa così a riguardo dello sfregio a Basovizza: “La Foiba di Basovizza è un luogo sacro, un monumento nazionale, da onorare con il silenzio e con la preghiera. Oltraggiare Basovizza, per di più con scritte ripugnanti che richiamano a pagine drammatiche della nostra storia, non vuol dire solo calpestare la memoria dei martiri delle foibe ma significa oltraggiare la Nazione intera. Ciò che è accaduto è un atto di gravità inaudita, che non può restare impunito”.