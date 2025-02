Foibe, censura a Menia e parola alla “rossa” Kersevan: la solita scuola a senso unico

09 febbraio 2025 a

a

a

La solita sinistra che vuole imporre la propria visione del mondo. È notizia degli scorsi giorni che Roberto Menia, senatore di Fratelli d’Italia, ma soprattutto da figlio di esuli e promotore della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, è stato censurato nelle scuole. Cosa che invece non accade per Alessandra Kersevan, storica e ricercatrice, che ha libero accesso e guida gli studenti nelle uscite didattiche sul tema delle Foibe.

Foibe, Menia censurato a scuola: "Non mi vengano a parlare di democrazia"

È stata la stessa Kersevan a pubblicare un lungo messaggio, ieri sera, sulla propria pagina Facebook con una serie di appuntamento in vista del 10 febbraio: “Questa mattina, all'interno di un progetto dell'ANPI della Bassa friulana indirizzato alle scuole, sono stata in un Liceo e poi ho guidato due classi a visitare il Sacrario memoriale del campo di concentramento fascista per civili jugoslavi di Gonars e di Visco (qui insieme al prof. Tassin) e la Caserma Piave di Palmanova dove nel 1944-45 nazisti e repubblichini imprigionarono torturano e uccisero centinaia di gappisti e partigiani friulani. Domani sarò a Parma, con Claudia Cerngoi, Andrea Martocchia e Roberto Spocci, per la conferenza ‘Foibe e fascismo’, lunedì a Melegnano (MI), e il giorno dopo a Osnago (LC), per completare in presenza la conferenza iniziata on line il 4 febbraio. È una battaglia culturale difficile la nostra di Resistenza Storica. Fascisti e affini per le loro menzogne hanno i megafoni delle televisioni, dei giornali e tutto l'apparato propagandistico istituzionale e in questi giorni tra Porzûs e foibe sono più scatenati che mai, decisi alla loro ‘soluzione finale’ contro Resistenza garibaldina e comunisti per distruggerne definitivamente la memoria storica. Non finisco però mai di meravigliarmi, dicono che il comunismo è finito 35 anni fa e ampiamente sconfitto, eppure l'anticomunismo è più virulento che mai. Che temano che mollando la presa propagandistica le loro mistificazioni vengano a galla e la gente possa rendersi conto della realtà delle cose? della natura criminale del fascismo? Un fascismo che non solo in Italia ma a livello mondiale vuole riprendere e continuare il dominio al servizio di un sistema capitalistico sempre più disumano”.

Foibe, scritte della vergogna a Basovizza. Odio rosso sul Giorno del Ricordo

A corredare il tutto, oltre alle solite tematiche, c’è l’immagine della locandina del evento intitolato "Foibe e Fascismo", che si tiene oggi a Parma presso la Sala Assistenza Pubblica. L’incontro è organizzato dall'ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti) e la Kersevan in particolare si occuperà del tema “Invasione e crimini di guerra italiani in Jugoslavia”. Viene inoltre ricordata una frase attribuita a Mussolini nel 1920, in cui si fa riferimento alla popolazione slava in termini dispregiativi, accompagnata dalla fotografia di un'esecuzione avvenuta il 31 luglio 1942 in Slovenia. Tutto ciò sì, l’incontro di Menia sulle Foibe all’istituto superiore cine-tv Rossellini di Roma no. I soliti rossi.