Messina, Cartabellotta choc: "La natura si ribella al Ponte sullo Stretto". Salvini: "Disgustoso"

Fare ironia sulla scossa di terremoto che ieri è stata registrata nella zona di Messina e che ha portato persone di tutte le età a riversarsi in strada per la paura è a dir poco di cattivo gusto. Eppure il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta ha affidato a X un commento choc sul sisma che ha avuto epicentro in mare al largo delle isole Eolie, lasciando di sasso gli utenti. "La natura si ribella al Ponte sullo Stretto", ha scritto sul suo profilo ufficiale. Con tanto di hashtag con il nome del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Onnisciente questo 'scienziato', dal Covid ai terremoti in un attimo. Post disgustoso, lascio a voi ogni commento", ha replicato il leader della Lega ripostando l'uscita sconcertante.

In rete le parole di Cartabellotta hanno presto attirato commenti di condanna. "Vorrebbero sapere del tutto e sanno solo del nulla", "La capacità con cui certi soggetti si improvvisano 'esperti' su ogni argomento è sconcertante", "Contestata la fattibilità del Ponte sullo Stretto adducendo problemi di pericolosità di un territorio soggetto a terremoti e faglie. Seguendo questo ragionamento in Giappone per ragioni di sicurezza potrebbero costruire solo capanne con frasche", "Quindi ogni fenomeno naturale è una ribellione verso qualcuno? Ad esempio, lo tsunami è una non meglio precisata ribellione verso il turismo di massa? Il cambiamento climatico verso le Olimpiadi invernali? Se alla natura non va bene cosa facciamo e come lo facciamo scenda in politica e si candidi. C’è un limite anche alle opinioni personali…": sono alcune delle critiche arrivate al presidente della fondazione Gimbe.

E ancora: "Nino, hai detto una ca**ata. Gli argomenti contro il Ponte sono spesso ridicoli, fumosi, ideologici e inconsistenti. Ma 'la natura si ribella' è davvero il peggio del peggio. Da uno 'scienziato' poi...", fa notare qualcuno. "Che squallore! La rabbia e il rancore hanno finito di mangiarsi il fegato e cominciano con il cervello", digita qualcun altro. "Per il lavoro che fai e che hai fatto! Per il contrasto all'immigrazione illegale! Per l'impulso all'innovazione tecnologica e delle infrastrutture! Per la capacità di lottare contro gli sfascisti di sinistra", tuona invece chi, in risposta a Salvini, vuole esternare la sua fiducia al ministro e all'operato della Lega.