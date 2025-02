Terremoto Messina, scossa di di magnitudo 4.8-5.3: fino a dove è stata avvertita

07 febbraio 2025 a

Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4.8 e 5.3 è stata registrata nella zona di Messina alle 16.19. La scossa, avvenuta alle 16.19, è stata avvertita distintamente anche in altre province della Sicilia e fino a Palermo città. La magnitudo stimata al momento, ha fatto sapere l’Ingv, è compresa tra 4.8 e 5.3. L’epicentro della forte scossa di terremoto nel messinese è stato localizzato dalla sala operativa dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv tra le isole Eolie di Alicudi e Filicudi. L’evento - avvertito in gran parte della Sicilia, da Palermo a Catania, ma anche a Reggio Calabria - è stato localizzato dalla Sala Operativa Ingv di Catania a una profondità di 17 km. Al momento «non si registrano danni» a Palermo per ila scossa di terremoto che si è registrata alle ore 16.19. È quanto dicono i Vigili del fuco all’Adnkronos. La scossa di terremoto delle ore 16.19 nel messinese, con magnitudo tra 4.8 e 5.3, è stata avvertita anche lungo la costa tirrenica, da Cefalù a Capo d’Orlando. E anche nelle Madonie.

«Sono arrivate centinaia di telefonata alla centrale operativa ma le persone hanno chiamato per la paura e hanno chiesto notizie su eventuali danni, per fortuna al momento non risultano danni in Sicilia. Solo paura, insomma. Anche se non è escluso che qualcosa potrebbe essere accaduta, perché l’entita del terremoto provoca di solito dei danni. Per fortuna l’epicentro è stato lontano dalla costa», le parole di Salvo Cocina, Capo del Dipartimento della Protezione civile regionale in Sicilia, dopo la scossa.