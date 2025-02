Niqab a scuola, Bonino non ci sta: "Contraria. L'Italia non è il Bangladesh"

07 febbraio 2025 a

a

a

L'uso del niqab in una scuola di Monfalcone da parte di alcune studentesse musulmane sta facendo discutere parecchio e sta attirando le reazioni di chi appartiene al mondo della politica. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto ieri una legge che "riveda la normativa vigente", mentre l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha picchiato duro affinché l’inclusione non si confonda "con la segregazione e l’integrazione con la sottomissione". In effetti, accettare che le ragazze sollevino il velo integrale solamente per il riconoscimento significa alzare bandiera bianca in merito al problema dell'integrazione. Una posizione inattesa, al riguardo, è stata quella di Emma Bonino. La storica leader dei Radicali, oggi senatrice di +Europa, si è schierata a sorpresa dalla parte dei conservatori e non ha lesinato critiche a chi sostiene a spada tratta che gli islamici si debbano comportare in Italia come fanno nei loro Paesi.

Velo integrale a scuola, Sardone tuona: "Inquietante. Calpesta i diritti delle donne"

"Le scuole italiane si troveranno sempre più a dover affrontare questo tipo di situazioni. Io sono contraria al velo integrale e penso che non si debba entrare nei luoghi pubblici in maniera irriconoscibile. Questo non c’entra nulla con l’Islam: in una società libera vige l’obbligo della riconoscibilità personale e fisica dei cittadini", ha tuonato Bonino in un'intervista concessa all'Huffington Post. L'idea che giovani ragazze vadano a scuola, luogo per eccellenza della libertà, indossando in niqab cozza contro i più importanti principi democratici. "L’integrazione passa anche dall’accettazione delle regole della società in cui si va a vivere. L’Italia non è il Bangladesh, i genitori delle ragazze dovrebbero saperlo. Ripeto, non c’entra nulla la religione, ma le regole che la nostra società si è data", ha aggiunto la senatrice.