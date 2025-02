Meloni-Salvini, il post che manda in tilt la sinistra: "Nulla scalfirà il nostro rapporto"

07 febbraio 2025 a

Giorgia Meloni spazza via ogni dubbio sul suo legame con Matteo Salvini. La presidente del Consiglio, con chiaro riferimento alle chat di Fratelli d’Italia contenute in un libro e anticipate dal Fatto Quotidiano, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social sul rapporto che la unisce al ministro delle Infrastrutture e leader della Lega: “Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il nostro rapporto. Con Matteo Salvini abbiamo affrontato tante battaglie insieme e continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell’Italia. La stima nei suoi confronti è nei fatti: oltre a essere Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è anche Vicepremier del nostro Governo. Un ruolo centrale per portare avanti le riforme e i progetti che servono alla Nazione. Noi - le parole di Meloni che ha allegato alle parole uno scatto con Salvini con entrambi molto sorridenti - andiamo avanti, compatti, come sempre”.