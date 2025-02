Dis, "la procura di Roma ha diffuso notizie riservate". Esposto per la violazione della legge sui servizi

07 febbraio 2025 a

Il Dis è pronto a presentare un esposto alla procura di Perugia dopo le notizie sul caso Caputi e la rivelazione di documenti riservati dell’intelligence. A quanto svela l’Adnkronos si farebbe riferimento alle necessarie garanzie di tutela di riservatezza per atti riservati che la procura di Roma avrebbe dovuto osservare.

“Reato grave rivelare un segreto di Stato”. Mantovano azzanna Lo Voi

In particolare, secondo l’Ansa, “verrebbe segnalata l'ipotesi di violazione dell'articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, in quanto la procura di Roma in qualità di destinataria delle informative riservate avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l'indebita diffusione”. In particolare si fa riferimento all'informativa dell'Aisi sul caso di Gaetano Caputi, capo di Gabinetto di Giorgia Meloni. Ed ecco il quadro fatto dal sito dell’agenzia di stampa: “Caputi ha presentato nei mesi scorsi una denuncia alla procura di Roma dopo la pubblicazione di alcuni articoli sul suo conto usciti sul Domani. L'indagine aperta ha appurato che, per acquisire informazioni sul capo di Gabinetto, tra le altre cose, erano stati fatti tre accessi da parte di agenti dell'Aisi alla banca dati Punto Fisco. Lo Voi ha quindi scritto al Dis per chiedere la ragione degli accessi. La risposta è arrivata sotto forma di un documento con la qualifica 'riservato' firmato dal direttore dell'Aisi, Bruno Valensise, che riferisce le circostanze che hanno determinato la ricerca di informazioni su Caputi. Quel documento è stato quindi accluso dal procuratore nell'incartamento consegnato ai legali dei giornalisti del Domani indagati. L'informativa è stata così pubblicata sul quotidiano. Violando, secondo il Dis, un articolo della legge di riforma dei servizi”. Adesso la palla passa alla procura di Perugia, competente per le indagini sui magistrati di Roma.