Grillo pensa a un ritorno nei teatri. Nel M5S apprezzano "il basso profilo"

Che Beppe Grillo abbia accantonato l'idea di riprendersi la scena politica, nessuno può confermarlo. Tuttavia, pare che il fondatore del Movimento 5 Stelle abbia al momento altri progetti. L'Elevato, dopo il benservito di Giuseppe Conte e dopo aver attaccato senza esclusione di colpi una forza politica disintegrata direttamente da un carro funebre, ha scelto di rimanere in ombra. Il comico, stando a quanto riporta Il Foglio, è ora alla ricerca di sponsor e sta mandando mail per vendere spazi sul suo blog. Ma non solo. In cantiere ci sarebbe anche il ritorno nei teatri, sebbene i riscontri al botteghino dell'ultimo tour non siano stati soddisfacenti.

Virginia Raggi arruolata dalla "Sands Entertainment": di cosa si occuperà

Un'uscita di scena, quella di Grillo dal M5S, che viene definita "dignitosa" anche da chi è molto vicino al leader Giuseppe Conte. "Finora ha mantenuto un basso profilo, senza polemiche né attacchi", fanno notare. E poi, c'è sempre l'opzione della manleva. Se non dovesse rispettare l'accordo con il Movimento, "potremmo chiedergli anche tutti gli arretrati delle spese legali e dei risarcimenti, così come delle mediazioni concluse", si legge. Virginia Raggi, che sembrava destinata a tornare in campo al fianco del comico, ha intanto trovato un altro lavoro ed è diventata la speaker di un’agenzia di comunicazione.