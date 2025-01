Virginia Raggi arruolata dalla "Sands Entertainment": di cosa si occuperà

24 gennaio 2025 a

a

a

Il 2025, per Virginia Raggi, parte con una novità. L'ex sindaca di Roma, pur non abbandonando lo scranno da consigliera del Movimento 5 Stelle, vestirà i panni della speaker per la "Sands Entertainment", un'agenzia per il celebrity marketing e la gestione dei diritti di immagine che si occupa di eventi, campagne pubblicitarie e programmi televisivi. L'indiscrezione-"bomba" era stata lanciata in rete da Dagospia, ma ora è arrivata la conferma. "Comincia questa nuova avventura - si legge sul sito dell'agenzia - Virginia porterà la sua esperienza di gestione e motivazione nelle aziende". Stando a quanto riporta l'Ansa, Raggi tratterà temi legati all'empowerment femminile, all'ecologia, all'ambiente e alla gestione delle risorse umane.

Via alle pratiche per togliere l'immunità a Ilaria Salis: adesso rischia davvero

Un ruolo, quello di speaker, che l'ex sindaca ha subito provveduto a inserire sui suoi profili social e su cui, però, non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Ma l’attività presso l'agenzia per il celebrity marketing è solo una di quelle svolte dall'ex inquilina del Campidoglio. Raggi, infatti, ha ormai da tempo ripreso in mano la sua carriera da avvocato. Soprattutto nel campo delle consulenze aziendali. E il Movimento? "I contiani la considerano fuori dai giochi, ma nel 2027 Raggi potrebbe tentare la carta del Parlamento", scrive il Corriere della Sera. L’ex sindaca, si legge ancora, "starebbe svolgendo al momento il suo secondo mandato, di cui uno da calcolare come mandato zero. Una chance, questa, che potrebbe portare alla quarta vita di Raggi, stavolta dal Campidoglio al Parlamento".

Lo strano boom di scritti al Sud per Calenda. Ma c'è chi vuole scalzarlo

"Non credo all’esperimento del campo largo", aveva detto l'ex primo cittadino della Capitale nella prima puntata di "A Casa di Maria Latella", a settembre. I pentastellati, secondo Raggi, devono tornare alle origini, alla missione voluta dal suo fondatore Grillo: rappresentare un’alternativa per tanti elettori, che non si riconoscono né a destra né a sinistra. "Moltissimi elettori – aveva sottolineato - della prima ora si sono allontanati perché il M5S ha iniziato a compiere una serie di movimenti non chiari. Continuare a rimanere in quell’ambito non credo ne avvicinerà altri. Anzi, li farà allontanare".