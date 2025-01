Bibbona, Tenerini: “Concessione balneare a Grillo”. Gasparri tuona: “Spiagge per sollazzarsi”

24 gennaio 2025 a

Chiara Tenerini, Onorevole di Forza Italia, ha segnalato, pubblicando il documento che lo attesta, il rilascio della concessione demaniale marittima in Marina di Bibbona al fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. "Trovo sconcertante quanto accaduto nel Comune di Bibbona (LI), dove è stata rinnovata automaticamente una concessione demaniale al signor Beppe Grillo", ha dichiarato. Questa decisione "è stata giustificata sostenendo che si tratta di una concessione a uso privato, quando invece è evidente che la villa in questione è pubblicizzata su piattaforme come Booking per affitti a prezzi elevati. È inaccettabile che si continuino a premiare situazioni come questa, mentre le imprese che investono per creare lavoro e occupazione vengono penalizzate", ha tuonato Tenerini.

Forza Italia, ha aggiunto, "chiede che venga fatta immediata chiarezza su questa iniziativa adottata dal Comune di Bibbona, che rischia di lanciare un messaggio profondamente sbagliato e ingiusto nei confronti dei tanti cittadini e imprenditori onesti che rispettano le regole". Vicenda, questa, sulla quale si è presto espresso anche il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Mi sorprende quanto apprendo dalla collega Chiara Tenerini, deputato di Forza Italia, in merito ad una concessione balneare rilasciata dal comune di Bibbona, sul litorale livornese, a beneficio di Beppe Grillo", ha detto per iniziare.

"Mentre i suoi seguaci vogliono gare e bandi per massacrare le piccole imprese balneari per lo più familiari, il loro già ‘padrone’ ottiene spiagge in concessione per sollazzarsi a piacimento", ha evidenziato Gasparri. Quindi l'affondo a "Grillo di nome, Marchese del Grillo di fatto". "Per le sue abluzioni concessione decennale, per chi lavora sul mare un calcio nelle terga", ha concluso il presidente dei senatori di FI.