Almasri, Prodi all'attacco di Meloni: "Problema freudiano. Che paura ha?"

Romano Prodi detta la linea a Elly Schlein e attacca senza esclusione di colpi Giorgia Meloni, iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Almasri. In un'intervista concessa a Repubblica, il "mortadella" ha risposto a una domanda sulla premier: "Forse si tratta di un amore non corrisposto, un problema freudiano? Scherzi a parte, può essere che le ricordi che la sinistra sa anche vincere. Sono stato l’unico". "Non nascondo la mia sorpresa quando ho visto la prima sortita della premier ad Atreju, e la mia incredulità quando ha inventato che fossi dietro alla denuncia di una persona (l'’avvocato Luigi Li Gotti, ndr) che, come lui stesso ha detto, non ho mai incontrato. È improbabile che Meloni creda a quel che dice, ma certo pensa che le convenga dirlo. E qui fa un grande errore, perché tenere i toni così alti a lungo è impossibile", ha dichiarato lo statista che non va mai in pensione.

La grande balla di Almasri: il mandato di cattura non c'entra con i migranti

Concetto, questo, che l'ex presidente del Consiglio ha ripreso anche ad Agorà Weekend, su Rai 3. "Giorgia Meloni mi tira sempre in ballo? Io, in un’intervista stamattina, ho detto sarà forse un fatto freudiano, un amore non corrisposto, perché proprio non ha alcun senso quello che sta facendo", ha scandito. Il problema, per Prodi, è il fatto che Luigi Ligotti, la cui denuncia ha portato il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi a notificare un “avviso di garanzia” a Meloni, venga associato a lui. "Io non ho mai conosciuto quel personaggio. La cosa bella è che volevo smentire, poi ho detto 'Ne vale la pena?’." L'occasione però era troppo ghiotta per non gettare fango sulla premier: "Di fronte all’urlo che ha fatto ad Atreju l’altro giorno - ha osservato -, questo era un complimento. È il combinato disposto che mi stupisce. Ma perché fa così, che paura ha?", ha chiesto. Meloni, (solo) ai suoi occhi, "una paura ce l'ha": "Non ama chi parla liberamente e io mi sto divertendo intellettualmente a pensare quello che deve essere il bene del mio Paese", ha continuato Prodi. Assist anche alla magistratura, che ha definito "sempre più attaccata".