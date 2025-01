Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano scelgono il legale Bongiorno per il caso Almasri

29 gennaio 2025 a

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Alfredo Mantovano, hanno deciso congiuntamente di nominare quale unico legale l’avvocato Giulia Bongiorno. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Una scelta, precisano le stesse fonti, «che sottolinea la compattezza del governo anche nell’esercizio dei propri diritti di difesa», viene spiegato. Bongiorno, che è senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, ha difeso il vicepremier Matteo Salvini nel processo Open Arms a Palermo, ottenendo per l'ex ministro dell'Interno l'assoluzione il 20 dicembre scorso.

"Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada", ha scritto oggi Meloni su X, dopo che ieri è stata raggiunta da una comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati e favoreggiamento in merito alla vicenda del rimpatrio del generale libico Almasri.