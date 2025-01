Almasri, Rampelli è una furia: “Atto voluto, non dovuto. Noi sistematicamente insabbiati”

29 gennaio 2025 a

Niente sconti a chi parla di “atto dovuto”. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, ha commentato la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati sul caso Almasri della premier Giorgia Meloni, dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano: “È dal 1993 che svolgo attività politica nelle istituzioni, prima ancora come semplice militante. In oltre trent’anni ho presentato decine di esposti, i più recenti da vice presidente della Camera dei Deputati. Nessuno, sottolineo nessuno, dei miei esposti/denuncia ha avuto l’opportunità di trasformarsi in informazione (o avviso) di garanzia. La Procura della Repubblica non ha mai aperto inchieste, si tratta di atti voluti più che dovuti. Nel senso che ad assoluta discrezione dei magistrati si decide se una denuncia debba trasformarsi in un’inchiesta e avere un suo corso oppure essere archiviata”.

Parlando con i giornalisti in Transatlantico a Montecitorio, Rampelli ha poi proseguito: “Io e la mia parte politica siamo stati sistematicamente insabbiati. Ricordo anche che nelle narrazioni dell’ex magistrato Palamara si chiarisce che la spartizione delle Procure tra le correnti giudiziarie della sinistra serviva proprio a mantenere il potere discrezionale per far decidere al Procuratore lottizzato quali avvisi di reato dovessero essere selezionati e perseguiti e quali dovessero essere archiviati. Con nostra grandissima sorpresa constatiamo che l’esposto dell’avvocato Li Gotti ha avuto l’onore di trasformarsi in un’inchiesta della magistratura in quanto ‘atto dovuto’ in una manciata di giorni dalla sua presentazione avvenuta il 23 gennaio. Un miracolo di efficienza cui avrebbero diritto di accedere tutti i cittadini che non denuncino Presidenti del consiglio di destra”.

Il vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia ha annunciato un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio in cui chiede dati relativi al numero di esposti che diventano inchieste della magistratura e il lasso di tempo che trascorre dalla denuncia della notitia criminis all’avvio delle indagini con relativi adempimenti nei confronti dei presunti autori del reato.