Stellantis, audizione di John Elkann in Parlamento: ecco la data

È stata fissata la data dell'audizione di John Elkann in Parlamento. Il presidente di Stellantis verrà ascoltato in Commissione Attività produttive alla Camera mercoledì 19 marzo. "Fornirà un quadro delle attività di Stellantis in Italia, anche in seguito alla chiusura del tavolo di lavoro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy", rende noto Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati.

A seguito delle interlocuzioni intrattenute in queste settimane, oggi pomeriggio a Milano ha avuto luogo un incontro tra Gusmeroli ed John Elkann. "Il colloquio ha nuovamente evidenziato la necessità di una collaborazione sinergica fra Istituzioni e Azienda, con lo scopo di individuare strategie di intervento che tutelino i posti di lavoro e la competitività italiana in campo Automotive - spiega Gusmeroli, responsabile fisco della Lega - Al fine di presentare in audizione un quadro esaustivo delle attività di Stellantis in Italia, anche in seguito alla chiusura del tavolo di lavoro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Presidente Elkann ha confermato la volontà di essere audito in commissione Attività produttive. La data individuata è mercoledì 19 marzo".