Puglia, trasferta da paperoni a Miami: anche il Pd striglia Emiliano

Domenico Alcamo 21 gennaio 2025

a

a

Il “Miami gate” pugliese cresce d’intensità, e coinvolge anche una parte del Pd. Riassunto delle puntate precedenti. La Regione Puglia ha speso 400 mila euro per partecipare a una fiera relativa al Design e l’arte contemporanea. Il denaro è stato impiegato tra promozione mediatica, acquisto dello spazio espositivo, incarico a un artista per realizzare l’opera rappresentativa della Puglia. ll tutto per soli tre giorni, tanto durava l’evento. A cui hanno partecipato l’assessore dello sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale e il direttore della Comunicazione istituzionale Rocco De Franchi. Di fronte all’ingente spesa, normale si siano scatenate le opposizioni, tra dichiarazioni e annunci di interrogazioni.

Ma il punto interrogativo sull’opportunità dell’impegno economico è talmente macroscopico da sollevare la protesta anche di un consigliere che fa parte della maggioranza a sostegno del Presidente Michele Emiliano. Si tratta dell’eletto Pd Donato Metallo, che ha vergato una nota durissima: «un casco refrigerante per malati oncologici costa tra i 15 e i 18 mila euro, ne avremmo comprati 25, visto le richieste che ci sono.

Avremmo avuto un rimborso per oltre 1300 parrucche oncologiche in più. Avremmo finanziato le bande da giro per un anno. Avremmo finanziato tutte le Pro Loco di Puglia per oltre un anno. Avremmo finanziato la legge sull’educazione sentimentale per un paio d’anni». Metallo poi affonda: «penso che il presidente e il mio partito debbano fare luce su queste spese, davvero incomprensibili e che fanno male, che sono uno schiaffo in faccia. E mi fermo, perché vorrei utilizzare termini ben più pesanti». E annuncia: «metterò nero su bianco, perché voglio vederci chiaro, perché anche se si è in maggioranza non significa dire solo sì, perché di yes man e yes women mi sono rotto».

Dunque, «proporrò una serie di leggi che peseranno 400 mila euro, quanto spendiamo per tre giorni a Miami. Vediamo se mi diranno di no. Con la coscienza Offesa». L’assessore che ha gestito il dossier, Delli Noci, ha respinto gli attacchi, dicendo che i costi sostenuti sono analoghi rispetto a quelli per la partecipazione ad altre fiere e soprattutto che non sono tratti dal bilancio regionale, ma sono risorse «destinate in via esclusiva a queste attività, che hanno una precisa strategi». Ovviamente la querelle pugliese ha scatenato una discreta canèa social, nonostante sia una notizia che si perde nel novero degli accadimenti minori. Ma il disagio che sta provocando anche in qualche frangia del centrosinistra di certo non è un bel presupposto per iniziare quello che anche in Puglia sarà l’anno elettorale, in cui la coalizione uscente dovrà anche trovare un sostituto di Emiliano.