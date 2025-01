Lupi annuncia l'ingresso nel Ppe: "Rafforzeremo il centro del centrodestra"

14 gennaio 2025 a

Maurizio Lupi annuncia l'ingresso di Noi Moderati nel Partito Popolare Europeo. Il progetto di Noi Moderati è quello di rafforzare il ruolo del centro del centrodestra.

L'intervista a Lupi: “Basta con le ideologie. Vogliamo recuperare quelli che non votano”

«L’ingresso di Noi Moderati nel Ppe è un riconoscimento importante, sia perché premia il lavoro svolto e i risultati raggiunti sinora, sia perché apre una nuova prospettiva per rafforzare i valori europeisti e popolari in Italia e in Europa. Il ruolo del Centro, delle forze moderate, dell’area popolare e liberale che si riconosce nei principi dell’economia sociale di mercato è sempre più importante per dare stabilità politica alle istituzioni nazionali ed europee e coniugare crescita economica e solidarietà sociale. Lavoreremo anche in Italia con il Ppe per rendere l’area popolare sempre più protagonista e per far crescere il Centro del Centrodestra». Lo ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine dell’assemblea del Ppe a Bruxelles cui hanno partecipato anche il coordinatore politico nazionale Saverio Romano e la vicepresidente Chiara Fazio.