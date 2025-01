Corteo Ramy, Meloni condanna le violenze: “Ignobile episodio dei soliti facinorosi”

12 gennaio 2025 a

Sono otto gli agenti rimasti feriti negli scontri avvenuti a Roma nel quartiere San Lorenzo in occasione della corteo 'Giustizia per Ramy’: appartengono tutti al commissariato San Lorenzo. Gli otto feriti sono stati colpiti da petardi e bottiglie e seguiranno indagini per stabilire dinamica: la Digos ha effettuato le riprese video.

Squadristi rossi: scontri a Roma e Milano per Ramy. Feriti 8 agenti

Sulla vicenda di ieri sera, dopo le parole del ministro Piantedosi e del prefetto di Roma, è arrivato l’intervento social di Giorgia Meloni: “Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza. Alle Forze dell’Ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo - ha ribadito la presidente del Consiglio in un post sul social X, l’ex Twitter - dalla vostra parte”.