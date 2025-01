Cecilia Sala e la disastrosa profezia di Corrado Augias. Fdi: "Non ne azzecchi una"

08 gennaio 2025 a

Cecilia Sala è stata liberata e sta tornando in Italia dall'Iran oggi 8 gennaio 2025. L'aereo con a bordo la giornalista, arrestata il 19 dicembre scorso e detenuta in isolamento nel carcere di Evin, decollato da Teheran è atteso all'aeroporto di Ciampino nel pomeriggio. A prendere la giornalista a Teheran è andato personalmente il direttore dell'Aise Giovanni Caravelli. La notizia ha provocato la soddisfazione bipartisan della politica e dei commentatori, anche se la notizia della liberazione era stata preceduta ma molti dubbi e sopraccigli alzati sull'operato del governo di Giorgia Meloni.

Liberazione con la "firma" Pd, scivolone social di Schlein: il post delle polemiche

"Segnati la data: 8 gennaio. Il viaggio è stato utile, fidati", il mittente del messaggio via social è Fratelli d'Italia, il destinatario è Corrado Augias. Il motivo è presto detto. Il giornalista e conduttore tv, ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, si era prodotto in un'analisi del viaggio della premier in Usa, per incontrare il presidente eletto Donald Trump, con un'attenzione particolare sul dossier Iran. "La visita è stata un'ammazzata, come si dice a Roma", argomenta Augias che tira le somme: "È stata una serata utile? Credo di no", la disastrosa profezia rilanciata da FdI che scrive: "Augias non ne azzecchi una. Senza rancore".