Cecilia Sala libera, Giorgia Meloni al Tg1: "Un bel gioco di squadra"

"Per questo risultato voglio ringraziare di cuore i servizi di intelligence, la nostra diplomazia, tutti i funzionari e i servitori dello Stato che in questi giorni hanno lavorato con discrezione e professionalità per raggiungere questo importante obiettivo. È stato un bel gioco di squadra che ci ha regalato la grande emozione di rivedere Cecilia Sala riabbracciare ancora i suoi genitori". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso dal Tg1.

Cecilia Sala è in Italia, accolta da Meloni e Tajani a Ciampino: la prima foto

La situazione di Cecilia Sala si è sbloccata "definitivamente questa notte e poi il direttore dell’Aise, in generale Caravelli, è andato a Teheran per l’ultimo colloquio e poi a riprendere Ceclia Sala e accompagnarla", ha detto Antonio Tajani a 5 minuti, su Raiuno. "È stato un grande lavoro, dal giorno dal suo fermo, del ministero degli Esteri, dell’intelligence, della presidenza del Consiglio con un intervento diretto della presidente del Consiglio che ha partecipato alle riunioni per cercare, attraverso una difficile operazione diplomatica e di intelligence, di riportare in Italia" Sala, ha spiegato il vicepremier. La visita della Meloni a Mar-a-lago, da Trump, "ha avuto un effetto politico ma già si stava sbloccando con lavoro politico, generale, per far capire che l’Italia parlava con gli Stati Uniti, ma non una conseguenza diretta sulla liberazione di Sala", ha detto il ministro degli Esteri.