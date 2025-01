Cecilia Sala è in Italia, accolta da Meloni e Tajani a Ciampino: la prima foto

08 gennaio 2025 a

Cecilia Sala è a casa. È atterrato nello scalo romano di Ciampino l’aereo partito questa mattina da Teheran per riportare in Italia la giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre. Il volo è partito questa mattina verso le 11 ore italiane. Sul C130 dell’Aeronautica militare c’è anche il direttore dell’Agenzia e sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli, andato personalmente a Teheran. Il compagno di Sala, Daniele Raineri, ha pubblicato sul Post una foto che ritrae Sala sorridente accolta dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La giornalista è stata accolta anche dalla madre Elisabetta Vernoni, dal padre Renato Sala e dal compagno.

"Ho pianto, e lei mi ha detto papà, non piangere, è finito un incubo che è durato tantissimo tempo. Sono orgoglioso, è stata una donna forte, e a proposito di donne forti sicuramente il riferimento è anche a una presidente del Consiglio che è riuscita a mantenere una lucidità, una proattività che io giudico straordinaria. L’incubo è stato indubbiamente alleviato dalla vicinanza del Paese", ha detto al Tg1 Renato Sala, padre di Cecilia.